Barbárie Homem mata própria esposa por uso de computador "Levou a mesma ao UPA e depois fugiu"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Quando a barbárie ultrapassa seus limites de sanidade, isso definiria esse caso que nas linhas abaixo tristemente discorrerá.

Em Campo Grande-MS uma mulher de 41 anos, identificada como sendo Elisângela Barbosa de Oliveira, foi assassinada na noite desta terça-feira (29), pelo marido de 34 anos no bairro Jardim Veraneio e a causa segundo a polícia seria por que a esposa do mesmo utilizava o computador.

De acordo com o boletim de ocorrência a vítima estava no quarto do casal utilizando computador, quando o marido entrou e iniciou uma discussão com a mulher pelo uso do aparelho. O autor agrediu Elisângela, e em seguida de posse de um revólver efetuou um disparo, que atingiu o pescoço da vítima.

Vizinhos ouviram a gritaria e ao saírem para ver o que acontecia flagraram o homem colocando a mulher dentro do carro. Elisângela foi levada pelo marido até uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e deixada lá. Ao tentar ir embora percebeu que a gasolina do carro tinha acabado abandonando o veículo no local.

Ainda de acordo com informações, ele teria chamado um moto táxi para voltar para a residência do casal, de onde pegou roupas e fugiu a pé. O caso foi registrado como feminicídio na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher).