Fatalidade Homem morre ao passar por buraco gigante em rua da Capital "Seguia na motocicleta , quando passou em um buraco na Avenida Gury Marques"

Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Um motociclista de 53 anos morreu na noite de terça-feira (5), após cair em um buraco e bater na traseira de um carro parado, na Avenida Gury Marques, em Campo Grande.

Segundo registro, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da avenida. O carro estava à frente, caiu no buraco e os dois pneus direitos estouraram.

O motorista parou o carro e desceu para pegar os pneus. Em seguida, o motociclista caiu no mesmo buraco, perdeu o controle da direção e bateu no automóvel, morrendo no local.

O motorista do carro fez teste de alcoolemia, que não apontou consumo de bebida alcoólica. Ele e a esposa, que também estava no veículo, saíram ilesos. O caso foi registrado como morte a esclarecer.