SIDROLÂNDIA Homem morre ao ser atropelado por caminhão na MS-162 Segundo site, vítima era alcoólatra e teria se jogado na frente do veículo

Foto: Reprodução/Sidrolândia News

Antonio Francisco da Silva, morador no Assentamento Geraldo Garcia, em Sidrolândia, morreu ao ser atropelado por um caminhão na manhã desta sexta-feira (17). O fato ocorreu por volta das 8h30, na MS-162, rodovia que liga o município a Maracaju.

Segundo o Sidrolândia News, o motorista do veículo disse que seguia pela via com destino à Campo Grande e, ao passar próximo a ponte sobre o rio São Bento, avistou o homem as margem da rodovia.

De acordo com o motorista, ao se aproximar a vítima teria se jogado na frente do caminhão.

Segundo informações do Sidrolândia News, Antônio era alcoólatra e já algum tempo atrás realizava tratamento de esquizofrenia.

O caso é investigado.