NAVIRAÍ Homem morre após ser golpeado com facão durante discussão Discussão teria se iniciado por motivo ainda desconhecido

Marcos dos Santos, de 39 anos, foi morto com um golpe de facão desferido por Claudemir Soares da Silva, de 42 anos, durante uma briga na cidade de Naviraí, no interior de Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu na noite de ontem (7).

Segundo o registro de ocorrência, Marcos foi com a esposa até a casa de uma amiga. Na residência, encontrou com Claudemir, por motivo ainda desconhecido os homens teriam começado, quando o autor pegou um facão e enfiou na altura do peito da vítima. Ferido, Marcos saiu cambaleando para fora da residência, mas caiu no cruzamento de ruas nas proximidades.

Marcos chegou a ser Socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar foi acionada e, durante rondas, localizou Claudemir. Ele assumiu a autoria do crime e foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.