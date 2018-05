MS-395 Homem morre e quatro ficam feridos em acidente

Foto: Sergio Melluci/Portal 98FM

Um homem morreu na madrugada desta sexta-feira (4), após o veículo em que ele seguia colidir na traseira de um semirreboque tombado na MS-395, entre os municípios de Bataguassu e Brasilândia. Ele ainda não foi identificado.

Outras quatro pessoas, que seguiam no mesmo veículo da vítima, ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme o Portal 98FM, o acidente ocorreu por volta das 2h45, quando o motorista do VW Gol, com placas de São José dos Campos (SP), acabou colidindo na traseira de um semirreboque que foi abandonado na rodovia, após tombar e espalhar o carregamento de milho que transportava.

Com o condutor de 40 anos, estavam outros três homens, de 31, 34 e 41 anos, além da vítima fatal, que não teve a idade divulgada.

Ainda de acordo com o site, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Bataguassu estiveram no local e realizaram o desencarceramento das vítimas. Os feridos foram encaminhados ao pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu, com apoio de uma ambulância municipal.

As causa que levaram o semirreboque a tombar na rodovia até o momento são desconhecidas, já que a composição foi abandonada em meio a rodovia.