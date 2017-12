Tragédia Homem morre e tem membros arrancados após colidir moto na BR "Colisão aconteceu com um Fiat/Uno que seguia na direção contrária"

Foto: Reprodução/Ivi Notícias

Rodrigo Domingos de Jesus, 27, morreu na noite de domingo, dia 10 de dezembro, depois de colidir a motocicleta em que estava contra um veículo na MS-276, entre a cidade de Ivinhema e o distrito de Amandina.

Segundo o Ivi Notícias, por causa da força do impacto, o jovem teve um pé e um braço arrancados.

Rodrigo estava na Honda CG 150 e bateu em um Fiat/Uno, dirigido por um homem de 50 anos, que estava acompanhado pela esposa e dois filhos. De acordo com a polícia o veíc

Com a força da batida a motocicleta ficou destruída, um braço do motociclista foi parar no banco dianteiro do uno e um dos pés na pista da rodovia.

Os ocupantes do automóvel foram encaminhados por equipe do Corpo de Bombeiros para o hospital de Ivinhema, porém sem ferimentos graves.