Centro Homem perde o controle, colide contra árvore e causa lentidão na Geisel

Um motorista colidiu seu veículo Vectra contra uma árvore na manhã desta quinta-feira (02), na Avenida Ernesto Geisel, entre a Dom Aquino e a Barão do Rio Branco, o homem acabou tendo ferimentos e deixou o fluxo de veículos lento no local por algumas horas.

De acordo com o registro o condutor teria colidido o veículo em uma árvore depois de perder o controle da direção. O Corpo de Bombeiros esteve no local e, segundo testemunhas, socorreu o homem, que a princípio não sofreu ferimentos graves.

Equipe do BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito) esteve no local fazendo os primeiros levantamentos e sinalizando a via até a retirada do carro. Por conta da interdição em duas faixas, o trânsito de veículos na avenida foi prejudicado, causando lentidão nas primeiras horas desta quinta-feira.

O homem foi conduzido ao hospital e em seguida foi liberado.