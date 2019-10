ESTUPRO Homem que engravidou enteada de 12 anos pega 20 anos de prisão

Um morador de Nova Andradina, cidade localizada na região do Vale do Ivinhema, foi condenado a 20 anos de prisão por ter estuprado e engravidado a enteada, de apenas 12 anos.

A mãe da vítima descobriu o caso após ser alertada por outras pessoas, sobre o que estava acontece com a adolescente. O homem tinha muito ciúmes da garota e ao questioná-la, ela acabou confessando os abusos.

Conforme o site Nova Notícias, o réu admitiu os crimes à justiça, mas não souber precisar quantas vezes teria estuprado a enteada. A mãe da adolescente e a menina também foram ouvidas durante o processo.Os abusos sempre ocorreram na casa da família entre os anos de 2015 até 2017.

O caso foi denunciado à polícia e após a conclusão do inquérito e a denúncia do Ministério Público Estadual o acusado foi condenado, inicialmente a 26 anos e oito meses de prisão, mas recorreu no Tribunal de Justiça e a pena foi reduzida para 20 anos.