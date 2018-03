Homem que esfaqueou e queimou advogado Ã© condenado a 20 anos

Dourados Homem que esfaqueou e queimou advogado é condenado a 20 anos

Foto: Osvaldo Duarte

Juliander de Oliveira Alcântara, 26, preso acusado de esfaquear e queimar o corpo do advogado douradense Valmir Leite Júnior, participou do Tribunal do Juri e foi condenado a 20 anos e oito meses de prisão em regime fechado. O julgamento ocorreu na terça-feira, dia 27 de março, no Fórum de Dourados.

O caso ocorreu em fevereiro do ano passado. Na época, o advogado levou o rapaz até a fronteira para audiência e na volta pararam para beber. Logo em seguida houve discussão entre as partes e Júnior teria desferido um tapa no rosto do autor do crime.

Logo depois, Juliander pediu para que Valmir o deixasse na casa do pai.

No caminho, ainda conforme o relato do autor à polícia, o advogado parou o carro em um canavial para urinar. Foi então que Juliander aproveitou desferiu um golpe de faca nas costas da vítima. Em seguida ele se deslocou até um posto, comprou combustível e voltou ao local onde ateou fogo no Ford Fusion e no corpo do advogado.

Antecedentes

Em 2013, o rapaz já havia tentado matar a ex-namorada. Na época, conforme boletim de ocorrência, ele invadiu a casa onde morava a mulher pelo telhado, no Jardim Água Boa e desferiu golpes de faca contra a vítima, perfurando o pulmão dela.

Sete meses depois, Juliander acabou detido na cela em que cumpria pena pelo crime, na PED (Penitenciária Estadual de Dourados), com porções de haxixe.