"BÊBADO" Homem que furtou corpo de cemitério é preso por embriaguez ao volante Ele tinha combinado de se apresentar à polícia na terça-feira (19)

José Gomes Rodrigues, de 57 anos, foi preso em flagrante na noite de domingo (17) porque estava dirigindo embriagado no bairro Amambaí, em Campo Grande. Ele já era investigado pelo furto do corpo da ex-namorada Rosilei Potronieli de cemitério em Dois Irmãos do Buriti e tinha confirmado que se apresentaria à polícia na terça-feira (19).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, por volta das 23h um policial municipal estava na base do Centro, localizada na Rua Joaquim Nabuco, quando viu Rodrigues estacionar o Ford Focus que conduzia do outro lado da via. Ele teria descido do carro com uma lata de cerveja na mão, mantendo os faróis acesos.

O policial municipal se aproximou, percebeu que o veículo estava sem as placas e ordenou que o homem apresentasse os documentos pessoais e do carro. Rodrigues se apresentou como oficial aposentado da Polícia Militar, mas, mostrou apenas um holerite.

A Polícia Militar também foi acionada e o homem reconhecido como militar. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro e submetido ao teste de alcoolemia (bafômetro). O resultado foi de 0,67 mg/L comprovando a embriaguez. O veículo permaneceu no mesmo lugar e será retirado pela polícia.

OUTRO CRIME

O veículo em que Rodrigues estava é o mesmo utilizado para transportar o corpo da ex-namorada, a dona de casa Rosilei Potronieli, furtado de um cemitério em Dois Irmãos do Buriti. Ele cometeu o crime com auxílio do primo Edson Maciel Gomes.

Edson está preso e Rodrigues havia confirmado que se apresentaria à polícia na terça-feira (17). O advogado dele marcou uma coletiva no fim de semana para comentar o caso e disse que, o cliente tem esquizofrenia.