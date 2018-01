Três Lagoas Homem que matou ex-mulher comete suicídio; imagens fortes Renato Otoni é suspeito pela morte da mulher, no último domingo (14), em Três Lagoas

Foto: Sérgio Colacino/JPNEWS

Policiais civis e militares de Três Lagoas localizaram o corpo do ex-gerente industrial Renato Otoni, aposentado de 62 anos, suspeito de assassinar a ex-mulher Halley Coimbra a tiros, no domingo (14), no bairro Santa Júlia.

O crime ocorreu na residência da vítima, as filhas, de 3 e 5 anos de idade, e a enteada dele, de 15, presenciaram o momento em que a mãe foi morta.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo estava dentro de um carro, aparentemente com um tiro na cabeça, em uma área rural, que fica na região do município de Castilho (SP), a 30 quilômetros de Três Lagoas.

A delegada Letícia Mobis, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e responsável pelo inquérito, confirmou a localização do cadáver. Familiares de Halley Coimbra também foram até o local e confirmaram a identificação do ex-gerente industrial.

O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Odontológico Legal (Imol) de Três Lagoas. Policiais militares de São Paulo também auxiliaram nas buscas.