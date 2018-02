Homem que matou o amante da esposa a pauladas é preso

Foto: alvoradainforma

Foi preso na manha desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, Raimundo Nonato da Silva, de 64 anos. À polícia, o idoso confessou ter matado a pauladas, no domingo (25) Fabiano de Oliveira da Conceição, 38 anos, depois de encontrar a vítima na cama com sua mulher, na residência pelo Bairro Vacilio Dias, em Nova Alvorada do Sul.

Raimundo foi encontrado pela polícia na casa de um morador no mesmo bairro do crime. "Quando eu cheguei encontrei o cara deitado na cama com a minha mulher, ai perdi a cabeça e fiz o que fiz’’, disse a polícia.

Foram os filhos do autor que teriam avisado ele que a mãe estava com outro homem na casa. Raimundo ainda confessou que já havia tido desavença anteriores com Fabiano.

"Ele já tinha me injuriado muitas vezes. Até deu uma pedrada na minha cabeça. Tive cinco pontos. Perdoei ele duas vezes, mas tinha avisado que não fosse na minha casa, porque se eu chegasse e achasse ele lá o bicho ia pegar’’, completou.

Ainda segundo o site Alvorada Informa Raimundo já tinha outra passagem pela polícia por tentativa de homicídio em São Gabriel do Oeste.