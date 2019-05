TRÊS LAGOAS Homem que matou trabalhador rural a golpes de facão se entrega à Polícia Confessou crime nesta terça-feira (14)

Foto: Reprodução/JP News

Francisco das Chagas Machado, de 49 anos, se entregou à Polícia Civil, nesta terça-feira (14), e confessou ter matado a golpes de facão o trabalhador rural Celso Mariano Carvalho, de 43 anos, em um rancho em Três Lagoas.

Celso, foi encontrado morto na manhã da segunda-feira (13), mas o assassinato ocorreu durante um desentendimento da dupla, na noite anterior.

Francisco, também conhecido por baixinho, trabalhava em um hotel de luxo da cidade e se apresentou com um advogado na delegacia. Do local ele foi encaminhado para o presídio da cidade, nesta tarde.

No dia do crime, vizinhos do local contaram à polícia que vítima e o suspeito se conheciam. Este é o quarto caso de homicídio registrado em Três Lagoas este ano, conforme o site JP News.