Homem que saiu para casa da namorada Ã© encontrado morto as margens de BR

Nova Alvorada do Sul Homem que saiu para casa da namorada é encontrado morto as margens de BR 'Edson Davi dos Santos Feitosa estava desaparecido desde a última sexta-feira (9), quando teria comprado um veículo Corsa'

Foto: Reprodução/Alvorada informa

O corpo de um homem de 53 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição, na noite de ontem, segunda-feira (12), em uma estrada vicinal próximo da rodovia BR-163, em Nova Alvorada do Sul, distante 120 quilômetros de Campo Grande.

O corpo foi encontrado por familiares, que haviam registrado, ainda ontem, um boletim de ocorrência por conta de seu desaparecimento. De acordo com a Polícia Militar do município, Edson Davi dos Santos Feitosa estava desaparecido desde a última sexta-feira (9), quando teria comprado um veículo Corsa, de cor branca, e seguiria para a casa da namorada, moradora do assentamento Bebedouro.

Como a vítima não havia chegado em seu destino, familiares passaram a fazer buscas pela região, encontrando o para-choque dianteiro do veículo no meio da estrada. Segundo informações do site Alvorada Informa, o carro foi localizado a 300 metros do local, dentro de um corrego, enquanto o corpo de Edson estava ao lado, às margens da pista.

A Polícia Civil agora investiga o caso registrado como morte a esclarecer na delegacia da cidade.