Violência Homem que sequestrou a ex acumula casos de violência doméstica e ameaça Homem foi abordado pela polícia com a vítima, dentro de carro na Avenida Lúdio Martins Coelho

Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, onde está localizada a Deam Foto: Foto: Mirian Machado

Um homem de 41 anos, preso na noite de segunda-feira (5) após sequestrar a ex-namorada, de 26 anos, em Campo Grande, possui extensa ficha criminal por violência doméstica, ameaça, descumprimento de medida protetiva e homicídio culposo.

Segundo a delegada Elaine Benicasa, da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), a vítima contou que namorou o homem durante dois anos, mas que há um mês estão separados. Na noite de ontem, ela estava caminhando com um amigo no bairro Caiçara quando foi abordada pelo ex.

A vítima foi ameaçada e obrigada a entrar no carro do autor. Durante o trajeto, o homem parou em um semáforo e a jovem conseguiu sair do carro. Ela correu e entrou em um ônibus. Ele seguiu o veículo e, quando a ex desceu, foi capturada novamente.

O tio da vítima acionou a polícia e o homem foi encontrado com a jovem na Avenida Lúdio Martins Coelho. Ele tentou fugir, mas foi abordado por policiais do GOI (Grupo de Operações e investigações).

Conforme a delegada, o homem segue preso e passará por audiência de custódia amanhã (7). Ele já possui extensa ficha criminal por violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e ameaça nas cidades de Campo Grande, Corumbá e Nova Andradina, e também responde por homicídio culposo por um acidente que matou uma mulher de 57 anos em dezembro de 2016 na Capital.