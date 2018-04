Três Lagoas Homem sai para beber com desconhecido e acaba esfaqueado e roubado "Ataíde foi ferido na orelha esquerda, rosto, pescoço, braço direito e joelho esquerdo, além de diversos arranhões pelo corpo"

Um homem foi esfaqueado depois de ter saído para beber com uma pessoa que assaltou sua casa logo depois de voltarem do bar. Pedro Rogério Alves de Ataíde, de 46 anos, teve ferimentos no rosto, pescoço, orelha, braço e joelhos. O crime aonteceu No Bairro Oiti, em Três Lagoas – a 338 km de Campo Grande.

Em depoimento, Ataíde informou que estava voltando da casa de uma amiga, quando foi abordado por um homem, que ele identificou apenas como Luan, para irem ao bar beber. Por volta das 1h20, quando voltavam para casa, o assaltante entrou com ele em casa, dizendo que morava próximo de Ataíde.

Dentro da residência, o homem pediu para usar o banheiro, e ao retornar para sala, ele estava com uma faca em mãos, que foi pega no quarto de Ataíde. Ao anunciar o assalto ele colocou a arma no pescoço da vítima, que acreditou que fosse uma brincadeira.

Quando reagiu ao assalto, os dois passaram a lutar e Ataíde foi ferido na orelha esquerda, rosto, pescoço, braço direito e joelho esquerdo, além de diversos arranhões pelo corpo. Para fugir da residência, Luan pegou a motocicleta, carteira com documentos e celular de Ataíde.

Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros para socorrer Ataíde, que após passar por atendimento médico foi à delegacia registrar o roubo. Na casa dele, o assaltante deixou uma bicicleta e a faca usada no crime e a moto foi encontrada pouco tempo depois a menos de 4 km do local do crime.