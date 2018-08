Dourados Homem sobrevive a atentado e seu cachorro é morto em rajada de tiros "Helio foi atingido no joelho direito e o cachorro que estava perto foi baleado e morreu no local"

Socorrista do Bombeiro Militar encaminhou a vítima para hospital foto Foto: Cido Costa/Dourados Agora

Homem de 44 anos foi baleado, por volta das 18h desta terça-feira, em Dourados. A vítima, identificada pela polícia pelo nome de Helio Wilson, estava na frente de uma borracharia localizada na Avenida Marcelino Pires, perto do Monumento do Colono, quando passou um carro com mais de uma pessoa.

Houve uma rajada de tiros, Helio foi atingido no joelho direito e o cachorro que estava perto foi baleado e morreu no local.

Populares acionaram a Polícia Militar, do 3º BPM de Dourados, e o 2º Grupamento de Bombeiro Militar que enviou socorristas que prestaram primeiros socorros a Helio.

Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Dourados. A polícia investiga o caso.