Aquidauana Homem sobrevive a capotamento em rodovia do MS "Homem foi socorrido por amigo que passava pelo local e identificou veículo com as quatro rodas para cima, às margens da rodovia"

Por: Tero Queiroz 20/12/2017 às 12:18 Comentar Compartilhar

Foto: Reprodução/Luiz Guido Júnior/O Pantaneiro Homem de 40 anos precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros após o veículo que conduzia ter capotado. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (20), depois que o motorista perdeu o controle do carro, na rodovia MS-345, em Aquidauana, distante 135 quilômetros da Capital. Segundo informações do site O Pantaneiro, a capotagem aconteceu a aproximadamente 8 km da área urbana, momento em que o condutor, identificado como Oreste Malheiro Vaz, retornava para a Aldeia Limão Verde, onde reside. O veículo que parou com as quatro rodas para cima, às margens da rodovia, foi reconhecido por um amigo do motorista. O homem ajudou a retirar a vítima do automóvel e acionou os socorristas. Oreste foi levado para o pronto-socorro do município, com um corte na testa e reclamando de dores pelo corpo.