Homem sobrevive apÃ³s levar tiro na cabeÃ§a na fronteira

VIOLÊNCIA Homem sobrevive após levar tiro na cabeça na fronteira Vítima foi alvejada nesta manhã na cidade vizinha à Ponta Porã (MS)

Brasileiro ferido por pistoleiro nesta manhã é socorrido ao hospital de Pedro Juan Caballero Foto: Reprodução/Direto das Ruas/CG News

Antonio Antunes de Lima, conhecido como Toninho, foi ferido a tiros nesta manhã (16), na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, em Pedro Juan Caballero, avizinhada à Ponta Porã (MS).

Toninho foi atingido com um tiro na cabeça ao lado de um depósito no bairro San Antonio no município. Ele foi socorrido e levado em estado a grave a um hospital particular na cidade. A vítima é brasileiro.

Conforme os sites da fronteira, ainda não há informação sobre o suspeito, conforme o Campo Grande News, um a centena de assassinatos já ocorreram na região.