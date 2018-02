Corumbá Homem tem cabeça esmagada a pedradas e jovem é morto a facadas

Homem foi encontrado morto com esmagamento de crânio, em Corumbá

Um adolescente de 17 anos foi morto a facadas e um homem a pedradas, entre a noite de quinta-feira (8), e a manhã desta sexta-feira (9), em Corumbá, a 415 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o garoto foi atingido por facadas no lado esquerdo do tórax, no queixo e coxa direita. Testemunhas disseram aos militares que o adolescente tinha se envolvido em briga com grupo de jovens.

Por volta das 7h (de MS), um homem foi encontrado com esmagamento de crânio. Ao lado do corpo havia diversas pedras.

O homem não portava documentos pessoas e, segundo os bombeiros, ele aparentava ter entre 40 e 50 anos.