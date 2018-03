Homem tem pernas arrancadas e morre apÃ³s acidente

Dourados Homem tem pernas arrancadas e morre após acidente

Foto: Osvaldo Duarte

Alex Cavalheiro morreu no início da noite deste domingo (18/3) após acidente de trânsito na Perimetral Norte, proximidades da Unei (Unidade Educacional de Internação) Laranja Doce, em Dourados. Na colisão, ele acabou com as duas pernas arrancadas. Uma delas ficou na via.

O fato envolveu um Fiesta Sedan, conduzido por Marcos Vinícius Gavioli Macedo e o motociclista, que aparenta ser indígena.

O motorista chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

A perícia está no local e vai investigar o que teria causado a colisão.