Fronteira Homem tenta assalto e acaba morto por sub oficial paraguaio

Foto: Direto das Ruas

Roger Danilo Araújo Montania (22), morreu ao ser surpreendido por um homem que Danilo tentava roubar. O caso aconteceu na noite do domingo (25), na fronteira com Ponta Porã, distante 323 km de Campo Grande.

Segundo o site Porã News, Danilo pilotava uma moto e estava com uma mulher na garupa. Ele, que estava armado, anunciou o roubo a um homem a pé, que reagiu.

Ainda segundo o site de notícias, a vítima é um sub oficial da polícia paraguaia, que reagiu atirando em Danilo.

O jovem morreu no local do crime, com o acusado foram apreendidos dois tabletes de maconha que foram encontrados escondidos entre o corpo e a camisa, nas costas de Roger. A mulher que estava na moto fugiu do local, mas já foi identificada e a polícia faz buscas para capturar a suspeita.