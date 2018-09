Tráfico de drogas Homem tenta fugir da polícia e capota veículo carregado com maconha

Foto: Osvaldo Duarte

Anderson de Oliveira Pereira, 33, morador em Ponta Porã, acabou preso na tarde deste sábado (1/9), em Dourados, após capotar uma caminhonete Mitsubishi Triton na rodovia de acesso ao Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira.

De acordo com o apurado no local, policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) tentaram abordar o motorista na BR-463, porém, ele não respeitou a ordem de parada.

Houve perseguição por alguns quilômetros até que o rapaz perdeu o controle de direção e capotou por diversas vezes.

Tabletes de maconha ficaram esparramados pelo local do acidente. A estimativa é que a droga pese em torno de 1,5 tonelada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e se deslocou até a região do fato. Anderson sofreu vários ferimentos e acabou encaminhado ao Hospital da Vida, mas seu estado de saúde não é considerado grave.