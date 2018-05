Vila Almeida Homem tenta homícidio e é morto com a própria faca "O suspeito foi ferido nas duas mãos e no pescoço"

Vítima morreu no meio da avenida, em Campo Grande Foto: Reprodução/TV Morena

Leonardo Gonçalves Ferreira de 27 anos, foi morto com 17 facadas no início da noite de ontem, domingo (6), na Vila Almeida, em Campo Grande. O suspeito, Jorcinei do Carmo Reis, 31 anos, foi preso em seguida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

Jorcinei confessou o crime e contou à polícia que assistia a um jogo de futebol no local quando Leonardo chegou e lhe esfaqueou. Ele então o desarmou e com a mesma faca, o matou para se defender.

De acordo com o boletim de ocorrência, Leonardo Ferreira foi atingido por uma facada no rosto, sete no tórax, uma em uma das mãos, sete no braço esquerdo e uma no dedão do pé direito. Ele também tinha escoriações nos cotovelos.

Segundo o registro policial, o suspeito foi ferido nas duas mãos e no pescoço. Familiares dos envolvidos disseram aos policiais que os dois já tinham tido desentendimento. O caso foi registrado como homicídio.