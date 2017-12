Polícia Homem tenta matar ex-entiado com golpes de faca no pescoço e abdomém "O acusado está foragido e a vítima foi levada ao socorro"

Fernando Willean Lopes (36 ), foi esfaqueado no pescoço e abdômen, na madrugada desta quarta-feira (27), na Rua São Nicolau, na Vila Santa Luzia, em Campo Grande. O suspeito de ter cometido o crime é José Guilherme Teixeira da Silva (38), ex-padrasto da vítima.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima contou que foi ferida por objeto cortante durante uma discussão com o ex-padrasto. Fernando foi sorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o posto de saúde do Bairro Coronel Antonino.

Equipe da Polícia Militar fez buscas a procura do suspeito, mas sem sucesso. O objeto usado no crime não foi encontrado. O motivo da briga não foi informado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.