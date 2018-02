Anaurilândia Homem tenta matar padrasto a facadas em assentamento 'Após luta, padrasto acertou socos na cara do enteado que é ususário de crack'

Na noite de ontem, terça-feira (13), um homem de 58 anos, morador do assentamento Esperança, em Anaurilândia, cidade distante 366,4 quilômetros de Campo Grande, compareceu na Delegacia de Polícia da Cidade para registrar um boletim de ocorrência contra seu enteado, um homem de 44 anos.

De acordo com a vítima, o acusado faz uso de crack e consome bebidas alcoólicas, sendo que, na noite desta terça-feira (13), ele teria chegado em casa muito alterado, falando com voz alta, momento em que o padrasto pediu para que ele se comportasse.

Enfurecido com a repreensão, o autor teria dito que iria matar o padrasto, porém, a vítima ignorou a ameaça, entrou em casa e deitou no sofá. Naquele momento, o enteado apareceu por trás do padrasto, com uma faca nas mãos, tentando apunhalá-lo no peito, sendo impedido por sua mãe.

A vítima saiu da casa, sendo perseguido pelo autor, momento em que entraram em luta corporal. Para se ver livre do ataque, o padrasto acertou alguns socos na cabeça do autor, que fugiu do local, tomando rumo ignorado. O caso foi registrado como ameaça e vias de fato.