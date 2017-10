Três Lagoas Homem vestido de mulher assalta entregador de pizza "A polícia chegou a capturar um suspeito mas ele foi liberado"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

O caso aconteceu em Três Lagoas, cidade à 338 quilômetros de Campo Grande. Um entregador de pizza foi assaltado no domingo (08), por um homem vestido de mulher.

Em depoimento aos policiais o moto entregador disse que estava à procura de um endereço para fazer uma entrega quando foi surpreendido por um ladrão, que estava vestido de mulher. A polícia fez rondas e encontrou um homem com as mesmas características do autor passada pela vítima.

Mas ao ser chamado para reconhecer o autor a vítima não o reconheceu, sendo o suspeito liberado. O caso foi registrado como roubo.