Fronteira Homens em caminhonete executam paraguaio no meio da rua "Manuel foi encontrado ainda com vida e chegou a ser levado ao hospital da cidade, mas morreu em seguida"

Policiais paraguaios na Linha Internacional, que separa Capitán Bado de Coronel Sapucaia Foto: Reprodução/Porã News

Pistoleiros em uma caminhonete branca executaram um cidadão paraguaio na madrugada de hoje, sexta-feira (6) em Capitán Bado, cidade vizinha de Coronel Sapucaia (MS), a 400 km de Campo Grande. O crime ocorreu por volta das 2h30 da madrugada.

O corpo de Manuel Ramon Ojeda Arce, 45, foi encontrado no meio da rua, no bairro São Roque. Não há testemunhas do crime, segundo a Polícia Nacional do Paraguai.

Assim como Pedro Juan Caballero, cidade vizinha de Ponta Porã, Capitán Bado é dominada pelo crime organizado e uma das principais bases de facções criminosas que lutam pelo controle do tráfico de drogas e de armas na região.

Policiais que atenderam a ocorrência afirmam que Manuel foi encontrado ainda com vida e chegou a ser levado ao hospital da cidade, mas morreu em seguida. A Divisão de Homicídios da Polícia Nacional e o Ministério Público investigam o crime.