Coxim Homens invadem residência e agridem jovem na frente dos filhos

Foto: Alisson Silva

O jovem Cleiton Ferreira de Andrade, de 24 anos, foi espancado após ter sua residência invadida por alguns homens, na madrugada desta quinta-feira (08), na Vila Mariana em Coxim.

Andrade contou que estava em sua residência, acompanhado por sua esposa e três filhos, quando os autores invadiram o local e passaram a agredi-lo com pauladas, socos e chutes.

Após as agressões o jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimentos Móvel de Urgência) com um corte na nuca e vários hematomas no corpo e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Uma equipe da Rádio patrulha da Polícia Militar esteve no local registrando o caso.