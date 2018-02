Homens são presos com Hilux roubada com placas de São Paulo Os acusados pretendiam levar o veículo para o Paraguai

Foto: Reprodução/Batalhão de Choque

Três homens foram presos tentando levar uma caminhonete Toyota Hilux, de cor prata, roubada em Ribeirão Preto (SP) para o Paraguai. O flagrante aconteceu por volta das 21h30 de ontem, domingo (4), na Rua Antúrio, no Bairro Cidade Jardim, em Campo Grande.

Foram levados para a delegacia e vão responder por receptação Jonatan Faria Pereira, 30 anos, Jonathan de Oliveira, 19 anos, e Bruno Venâncio, 25 anos.

Conforme boletim de ocorrência, policiais do Batalhão de Choque receberam denúncia de que no endereço havia três homens suspeitos ao lado de um carro com placas do Estado de São Paulo. A equipe, então, foi até o local e ao se aproximar percebeu que os homens tentaram fugir, mas foram interceptados.

Foto: Divulgação/Choque

?Durante abordagem, os três entraram em contradição até que Jonathan confessou que iria levar a caminhonete para o país vizinho. Jonathan e Bruno em um veículo Chevrolet Celta tinham a função de batedor para informar sobre barreiras policiais durante o trajeto. A caminhonete com sinais de adulteração havia sido roubado no dia 30 de janeiro.

Celulares, dinheiro e documentos dos veículos que estavam com os suspeitos foram apreendidos. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.