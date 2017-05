Capital Homens são presos com munições e arma de fogo após denúncia anônima "Um dos acusados era vigilante"

Foto: Reprodução/Direto das ruas

De acordo com a polícia foi uma denúncia anônima que resultou na prisão de dois homens de 25 e 41 anos com arma e munições, na madrugada desta quarta-feira (10), na Avenida Evelina Selingard, no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais do Batalhão de Choque foram até o condomínio informado na denúncia e lá conseguiram encontrar um dos suspeitos. Após revista pessoal, foi encontrado com o homem mais velho um saco contendo dez munições calibre 38 e oito munições de calibre 32, todas intactas.

O acusado disse a polícia que havia pego as munições com uma mulher, a pedido do seu vizinho de 25 anos e que as entregaria para um comprador no valor de R$ 250. A equipe policial, então, foi até a casa do vizinho.

Chegando na casa do suposto vizinho e também acusado, o homem ainda não tinha chegado do trabalho, mas a mulher dele confirmou que as munições pertencia a seu marido. No local, também foi encontrada uma arma, que não tinha a documentação devida. Após chegar do serviço, onde trabalha como vigilante, o suspeito foi detido.

Os dois homens foram levados à delegacia. O delegado de plantão arbitrou fiança no valor de uma salário mínimo (R$ 937) para cada um dos suspeitos. Assim que fizerem o pagamento serão liberados.