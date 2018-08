Rio Brilhante Homens se esfaqueiam por botijão de gás e um morre Segundo polícia, eles estavam bebendo quando começaram a discutir sobre um suposto furto de botijão de gás na cidade de Rio Brilhante.

Foto: Olimar Gamarra/Rio Brilhante em Tempo Real

Um homem de 45 anos foi morto a golpes de faca após uma briga em Rio Brilhante, a 160 km de Campo Grande. Segundo a polícia, a vítima e o suspeito, um homem de 43 anos, estavam bebendo quando começaram a discutir e se esfaquearam por um suposto furto de um botijão de gás e de uma bicicleta. O crime foi na noite desse sábado (25).

De acordo com a polícia, o desentendimento começou quando o suspeito acusou de furto o sobrinho da vítima, eles estavam com outros quatro homens na residência. Segundo a ocorrência, o suspeito do crime foi expulso da casa e ameaçou os outros quatro, sendo um deles, o sobrinho. Nervoso, o homem disse que voltaria para resolver o problema.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito retornou alguns minutos para buscar sua bicicleta que alegava ter esquecido no local. Ao pedir esta, um dos homens a arremessou para longe e por conta disso começou uma nova briga.

Na discussão, a vítima foi atingida por três facadas, sendo uma na perna, outra na barriga e a última no peito. O homem foi socorrido, mas, morreu a caminho do hospital por conta da gravidade dos ferimentos.

Segundo a polícia, o suspeito também foi atingido com um golpe de faca no peito e saiu com a bicileta em busca de ajuda. Ele foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar e encaminhado para o hospital, antes de ser levado para a delegacia. Ele e o sobrinho irão responder pelo crime de homicídio simples na forma tentada.

De acordo com a polícia, até o registro desta ocorrência, os outros três homens que são vizinhos da vítima e que estariam no local não foram identificados e nem localizados.