Nova Andradina Idenficado vítima fatal de colisão com carreta na MS-276 "O condutor da carreta com placas de Ronda Alta, fugiu após a colisão e ainda não foi encontrado pela polícia"

Bombeiros desencarcerando a vítima de dentro do veículo completamente destruído. Foto: Reprodução/Ivinotícias

Foi identificado como Aparecido Pizinatto, de 70 anos, morador de Nova Andradina, o motorista que morreu após colidir o veículo VW/Gol, que dirigia, de frente com uma carreta na rodovia MS-276, entre Ivinhema a Nova Andradina.

O condutor da carreta com placas de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, fugiu após a colisão e ainda não foi encontrado pela polícia, segundo o site Nova News. A batida fez com que os dois veículos saissem da pista e só parassem de encontro a uma cerca às margens da rodovia.

O veículo Gol ficou completamente destruído, assim como parte da cabine da carreta. A vítima morreu no local presa entre as ferragens.

A PMR (Policia Militar Rodoviária), Corpo de Bombeiros, a Policia Civil de Ivinhema e a pericia técnica de Nova Andradina foram acionados para acompanhar a ocorrência.