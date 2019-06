PONTA PORÃ Identificada grávida encontrada morta com 4 tiros em MS Jovem estava morta há pelo menos três dias

Ainda não se sabe de quantos meses estava grávida Foto: Léo Veras/ Porã News

Foi identificado como sendo, Tarcila Geovana Fraga, de 18 anos, a mulher grávida encontrada morta com quatro tiros em uma plantação de milho em Ponta Porã neste domingo (16), na região de fronteira com Paraguai.

Segundo registro de ocorrência, uma prima da vítima teria reconhecido o corpo ontem no Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã . Ainda não são claras as causas da morte de Geovana, a polícia investiga o caso, acredita que a jovem tenha sido executada com disparos de revólver calibre .38.

A estimativa é que a mulher tenha sido morta há pelo menos três dias, o corpo foi encontrado por volta de 11h de ontem. O caso será investigado.