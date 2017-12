Identificada motorista que morreu após acidente na rodovia BR-163

Foto: Anderson Ramos/Capital News

Foi identificada como Maria Amélia Malaquias Miyahira, de 44 anos, a motorista que morreu após um acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira, dia 11sde dezembro, na rodovia BR-163, próximo à cidade de Campo Grande.

Maria dirigia um veículo Honda City no sentido Campo Grande - Jaraguari, momento em que tentou ultrapassar uma carreta. Segundo o site Midiamax, consta no boletim de ocorrência, que, ao fazer a ultrapassagem, o carro de passeio chocou-se de frente com outra carreta com placas de Maringá, no Paraná, carregada com 50 toneladas de milho, que vinha no sentido contrário.

Após o choque, o Honda City foi lançado para trás, e chocou-se também com um veículo VW\Gol, dirigido por homem de 53 anos, que chegou a capotar. Ele foi levado em estado estável e consciente para a Santa Casa da Capital.

A equipe da CCR-MS Vias apresentou a equipe policial a filmagem do acidente, que foi flagrada pelas câmeras da rodovia. Segundo o registro policial, foi possível verificar que a tentativa de ultrapassagem do Honda City deu causa ao acidente.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vitima, na Depac Centro de Campo Grande.