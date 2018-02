Maracaju Identificada vítima em óbito de capotamento ocorrido na BR-267 Foi identificada como sendo Elizabete Montoura de Oliveira (46) a vítima fatal do capotamento

O acidente ocorreu na noite do dia (02) por volta das 21:15h na rotatória da BR-267 que dá acesso à rodovia MS-157 que liga a cidade de Itaporã.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por vários comunicantes que relatavam que havia ocorrido um capotamento na rotatória próxima a subestação de energia, na BR-267, e que no local haviam quatro vítimas em estado grave.

Rapidamente duas viaturas do Corpo de Bombeiros, sendo uma Unidade de Resgate (UR) e uma ABT (Auto Bomba Tanque), se deslocaram para o local do sinistro e constatou a veracidade das informações, encontrando três vítimas fora do veículo e uma mulher em óbito no local.

Rapidamente os militares do Corpo de Bombeiros, iniciaram os procedimentos de atendimento e imobilização das vítimas em estado mais graves, sendo; que Altaiza dos Santos trindade (24), que possuía fratura no braço, lesão no abdômen e variados hematomas pelo corpo e Luana Soler cano (23) que possuía hematomas pelo corpo, possível fratura de tórax e estava desorientada. Ambas disseram que ficaram presas no interior do veículo e saíram sozinhas e se arrastaram em meio a vegetação. Após serem imobilizadas foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Maracaju.

O condutor do veículo Gol de cor Azul e placas BOF-0078 de Lindoeste/PR, o senhor Marcos Leandro Santos Santana (30) fora arremessado a cerca de 10 metros do interior do veículo e sofreu fratura no tornozelo direito, hematoma galeal na cabeça e trauma no tórax.

Elizabete Montoura de Oliveira (46) fora arremessada do interior do veículo, sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e infelizmente veio a óbito no local antes mesmo da intervenção do Corpo de Bombeiros.

Após o retorno da viatura do Corpo de Bombeiros ao local, Marcos Leandro Santos Santana (30) fora imobilizado totalmente e encaminhado também ao Pronto Socorro.

Leandro afirmou que estava vindo da cidade de Rio Brilhante com destino a Maracaju, e não percebeu a rotatória e se envolveu no sinistro do capotamento.

No local podemos ver através de imagens que o mesmo percorreu todo o canteiro central da rotatória, atravessou a pista de rolamento e capotou as margens da pista parando a cerca de 25 metros da extremidade da via de tráfego.

O veículo capotou por inúmeras vezes e ficou totalmente destruído. Diversos pertences das vítimas foram encontrados em todo o entorno do veículo, familiares do condutor estiveram no local e recolheram boa parte dos objetos pessoais encontrados.

A Polícia Civil foi acionada devido haver um óbito em decorrência do capotamento, e após a equipe de investigadores chegar ao local foi realizado a captura de imagens e a autorizado a remoção da vítima em óbito, que fora encaminhada ao IML da cidade de Dourados para exames de perícia criminalista para apontar as causas morte.

O corpo será entregue aos familiares na manhã de hoje, para que possa ser realizado o velório e sepultamento da mesma.

A PRF também foi acionada e uma guarnição dos agentes da PRF compareceu no local e realizou os procedimentos de praxe sobre o acidente e autorizou a remoção do veículo do local.