Investigações Identificado acusado de matar rapaz em boate de Maracaju com 12 tiros de 9 mm "A polícia não quis falar mais detalhes sobre o caso"

Foi identificado como sendo Cristoffer Daniel Teixeira Rodrigues da Silva (25), o suspeito de matar na madrugada de domingo (5) Caio Eduardo Fernandes Martins (23), com pelo menos 10 tiros de pistola 9 milímetros, em uma boate em Maracaju, município distante 160 km de Campo Grande.

O nome do acusado está no boletim de ocorrências, mas não há informações sobre sua localização. A polícia local ao ser procurada disse não poder ceder por hora informações sobre o caso.

O crime

A vítima estava em uma casa noturna na Rua Zebulândia, por volta das 5h, quando foi atacada. Segundo o registro da ocorrência, Caio estaria conversando e fumando narguilé com uma mulher que seria namorada de Cristoffer que, irritado, disparou contra o rapaz.

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz foi atingido por 12 tiros, sendo que 10 disparos acertaram tórax, costas, braço e perna direitas e mais dois acertaram de raspão. Ele chegou ser socorrido com vida, mas morreu a caminho do hospital.

Ainda de acordo com o registro policial, o acusado fugiu da boate acompanhado pela namorada em uma moto preta.