São Gabriel do Oeste Identificado ciclista morto em acidente na BR-163 Vítima foi identificada como Jorge de Souza, de 45 anos, morador de São Gabriel do Oeste.

Foto: Idest

Jorge de Souza, de 45 anos, morador de São Gabriel do Oeste, foi identificado como a vítima fatal do acidente ocorrido nesta manhã (24), por volta das 05h40, no quilômetro 610 da BR-163, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As causas do acidente ainda seguem sendo apuradas, porém, as informações iniciais são de que uma motocicleta teria colidido com o ciclista, que foi arremessado e morreu no local.

O motociclista, identificado como Luís Henrique Domingos, de 46 anos, também morador de São Gabriel do Oeste, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Municipal com escoriações e permaneceu em observação.

As polícias Civil e Rodoviária Federal (PRF) fazem os levantamentos necessários para apurar as causas do acidente. O corpo de Jorge será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para passar pelo exame necroscópico.