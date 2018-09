Dourados Identificado homem assassinado e deixado com as mãos amarradas

Foto: Osvaldo Duarte

Familiares identificaram no início da tarde desta sexta-feira (14/9) o corpo encontrado pela manhã próximo a Perimetral Norte, em Dourados. Trata-se de Josivan Alves de Lima, 35, morador no Jardim Novo Horizonte.

Nesse momento, parentes do rapaz prestam depoimento no SIG (Setor de Investigações Gerais).

Josivan foi avistado por populares no início da manhã no entroncamento da rua Caiuás com a Perimetral.

Ele sofreu duas facadas no pescoço e suas mãos estavam amarradas para frente. Ainda não há informação sobre o que possa ter resultado o assassinato.