Identificado homem que morreu atropelado por carro na Avenida Duque de Caxias Júlio Cezar caminhava ao lado do meio-fio quando foi atingido

Foi identificado como Júlio Cezar de Camargo Neres, de 55 anos, o pedestre que morreu atropelado no início da noite de ontem, na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande. O motorista envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro. Segundo testemunhas, o veículo seria do modelo Ônix, preto.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, por volta das 18 horas, Júlio caminhava no lado direito da via, próximo ao meio-fio, quando foi atingido pelo Ônix e arremessado sobre o canteiro. O motorista chegou a parar por um instante, mas logo em seguida saiu em alta velocidade.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Investigadores da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, com apoio da perícia, colheram informações que possam auxiliar na identificação do autor, bem como auxiliar na compreensão da dinâmica do atropelamento.