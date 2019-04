APÓS DEMISSÃO Ídolo do futebol argentino de 90 é encontrado morto em hotel Polícia argentina trabalha com hipótese de suicídio

Julio César Toresani (centro) em campo com a camiseta do Boca Juniors em partida contra o River Plate em 1997 Foto: DANIEL LUNA / AFP

Ídolo do Boca Juniors, o ex-jogador Julio César Toresani, de 51 anos, foi encontrado morto em Santa Fé, na Argentina, nesta terça-feira (23). O jogado passou por grandes clubes como River Plate e Independente na década de 1990.

Segundo a agência estatal "Telám", a Polícia Argentina disse que o corpo de Julio foi encontrado em um hotel da Liga Satafesinha de Futebol, lugar onde vivia o jogador. A polícia argentina trabalha com hipótese de suicídio.

Julio, conhecido nos gramados como "el huevo" (o ovo ), deixou a profissão em 2004, mas continuou atuando no futebol como técnico em equipes na Argentina, Bolívia, Equador e Uruguai.

Rampla Junior, foi o último time a ser comendado por Julio, por apenas duas rodadas esteve a frente do time, antes de ser demitido em fevereiro deste ano, conforme o clube, apresentou problemas "extracampo", jornais argentinos especulam uma possível briga entre o presidente do clube com Julio.