Idoso acusado de beijar partes íntimas da bisneta já foi acusado no ano de 2006 por estupr No ano de 2006 o mesmo idoso foi acusado de ter engravidado uma neta de 13 anos

Foi ouvido na Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, na tarde de segunda-feira (24), o bisavô de 81 anos, que segundo a denunciante, flagrou o mesmo lambendo as partes íntimas de sua bisneta de 3 anos de idade.

Na delegacia, quando o acusado prestava as informações, disse que estava passando mal e negou as acusações que a sua neta (mãe da criança que é sua bisneta) registrou na Delegacia.

Após ser ouvido, foi juntada os depoimentos de ambas as partes e o acusado está a disposição do judiciário para definição deste caso que gerou revolta nas redes sociais.

O IDOSO JÁ FOI ACUSADO EM 2006

No ano de 2006, o idoso que já estava na casa dos 70 anos de idade foi acusado de estuprar e engravidar outra bisneta de 13 anos de idade. A mãe da adolescente, (também neta do idoso) descobriu que a sua filha de 13 anos estava grávida, e o pai seria o seu avô, na época da denúncia, a menina já estava com 6 meses de gestação.

A redação do site SidrolandiaNews, não localizou registros se o mesmo chegou a ser ouvido ou julgado, portanto não temos a definição ou término desta acusação, apenas a informação que foi registrado na Delegacia de Polícia pela mãe da menina no ano de 2007, após 6 meses do crime