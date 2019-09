ABUSO Idoso de 71 anos é preso em MS suspeito de estuprar adolescente em troca de doces Segundo a polícia, a menina de 15 anos tem deficiência mental. Caso foi em Sete Quedas

Doces que foram apreendidos com o idoso Foto: Divulgação/PC

Um idoso de 71 anos está preso desde o dia 19 em Sete Quedas, a 452 quilômetros de Campo Grande, por estuprar um adolescente de 15 anos com deficiência mental. De acordo com o delegado José Wilson Ferreira da Silva, o idoso nega o crime. "Ele não vê problema na situação".

A polícia suspeita que ele tenha abusado de outras meninas também, sempre oferecendo doces em troca, como aconteceu com a adolescente no último dia 19.

Segundo denúncia ao Conselho Tutelar, o idoso foi até um supermercado com a garota, comprou doces e no trajeto abusou dela, apalpando as partes íntimas em público.

Testemunhas denunciaram o caso à polícia, que prendeu o idoso na rua Linha Internacional, na fronteira com o Paraguai. Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável devido à condição de saúde da vítima e teve a prisão preventiva decretada.