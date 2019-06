"ARMANDINHO" Idoso é assassinado ao sair de açougue em MS Vítima morreu horas depois no Hospital Regional de Coxim

Foto: Arquivo / Coxim Agora

O idoso, Armando Rodrigues dos Santos, de 72 anos, conhecido como "Armandinho", morreu no final da tarde de ontem (03), no Hospital Regional de Coxim, ele foi alvejado no início da manhã da segunda-feira, ao sair de um açougue no município.

Conforme registro, essa é a segunda vez que "Armandinho" sofre atentado, em outra ocasião, em 2017, a vítima foi ferida no braço esquerdo, mesmo local que foi ferida ontem, mas dessa vez ele não resistiu.

Segundo o site Coxim Agora, o suspeito dos disparos conduzia um veículo Fiat Strada de cor prata, ela desceu próximo ao açougue e disparou contra a vítima.

“Armandinho” foi socorrido por populares até a chegada de uma unidade de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que o encaminhou ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, no entanto, algumas horas depois ele não resistiu aos ferimentos.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim onde foi submetido a uma necropsia realizada por um médico legista.

A Polícia Civil busca localizar o autor do homicídio.