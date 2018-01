Buriti Idoso é encontrado morto com pés e mãos amarrados na Capital "Caso sérá investigado, o idoso foi encontrado por familiares em cima de sua cama"

Foto: Reprodução/Liniker Ribeiro

O aposentado Luiz Sales Moreno, 60 anos, foi encontrado morto com as mãos e os pés amarrados, na manhã desta terça-feira (9), na Rua Casuarina, no Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande.

O corpo foi encontrado por familiares que foram até a casa do idoso e o encontraram morto sobre a cama. Luis era aposentado e morava sozinho em uma quitinete.

Ontem, segunda-feira (08), segundo familiares, Luiz saiu para receber a aposentadoria. Eles acreditam que o idoso tenha sido roubado e morto em casa. O cadeado da quitinete foi encontrado do lado de fora fechado.

Ainda não há informação sobre o caso. A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para fazer os trabalhos de praxe, como levantamento do local para confecção do boletim de ocorrência e investigação.