Tráfico Idoso é pego com 6 t de maconha e 3,5 mil munições de fuzil que levava para RJ "O motorista contou que pegou o caminhão já preparado com os produtos em Dourados"

Um homem de 60 anos foi ontem, segunda-feira (26), em Mato Grosso do Sul, com 3,5 mil munições de fuzil e 6,08 toneladas de maconha que entregaria no Rio de Janeiro, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As munições de calibre 762, o entorpecente e ainda 42 frascos de lança perfume e 28 de perfumes contrabandeados eram levados no compartimento de transporte de combustíveis do caminhão tanque dirigido pelo idoso.

O veículo de placas de Joinville (SC) foi parado pela PRF na BR-262, em Três Lagoas, a 313 quilômetros de Campo Grande, na divisa com o estado de São Paulo.

Conforme a PRF, o motorista demonstrou nervosismo e apresentou documeno do veículo com indícios de inautenticidade. Diante da situação, os policiais fizeram uma revista minuciosa no caminhão e encontraram primeiramente os tabletes de maconha.

Enquanto os policiais retiravam o entorpecente, encontraram em meio aos tabletes as munições e os frascos de perfume e de lança perfume.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista contou que pegou o caminhão já preparado com os produtos em Dourados, município próximo à região de fronteira com o Paraguai, país de onde saem normalmente armas e drogas que entram no Brasil. Ele disse que entregaria na capital carioca.

O idoso, o veículo e a carga foram entregues na Polícia Federal de Três Lagoas.