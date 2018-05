Nova Andradina Idoso é preso levando 67 tabletes de maconha em fundo falso de veículo "O condutor declarou que receberia R$ 10 mil para levar o entorpecente de Rio Brilhante para Bataguassu"

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 50 kg de maconha no km 125 da BR-267 em posse de um idoso de 67 anos, na noite de ontem, terça-feira (08). O flagrante ocorreu após abordagem no GM Cobalt com placas de São Paulo (SP) em que o idoso conduzia. Conforme a ocorrência, a droga foi encontrada em fundo falso do veículo.

No total, os policiais apreenderam 67 tabletes de maconha que somaram 50 kg da droga. O condutor declarou que receberia R$ 10 mil para levar o entorpecente de Rio Brilhante para Bataguassu.

O veículo, a droga e o preso foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.