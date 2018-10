Cocaína Idoso é preso transportando cocaína dentro da cueca

Idoso de 70 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (23) acusado por tráfico de drogas. Ele carregava cocaína da cueca e confessou que receberia R$ 1 mil pelo transporte de Corumbá, onde o caso ocorreu, até Campo Grande.

De acordo com o Midiamax, o flagrante ocorreu no posto fiscal do Lampião Aceso, na BR-262, quando os policiais verificavam denúncia de que um indivíduo estaria levando entorpecentes em um ônibus que faz o trajeto entre as cidades.

A equipe desconfiou do idoso que apresentou nervosismo durante a fiscalização. Ele foi chamado para descer do veículo para revista pessoal e acabou confessando que transportava droga na cueca.

Dentro da roupa íntima havia uma sacola plástica contendo dois volumes, um com pasta base e outro com cocaína. A PM não informou o peso dos entorpecentes.