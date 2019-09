ASSENTAMENTO ITAMARATY Idoso encontrado ferido caído em rua, morre 4 dias após ser internado em MS Na tarde de ontem, 23, os médicos atestaram a morte do homem encontrado ferido em acidente no interior

Aldemar Faustino Franco, de 70 anos, morreu no Hospital da Vida na tarde de ontem (23) após dias internado na unidade, ele era morador do assentamento Itamaraty, em Mato Grosso do Sul.

A vítima foi internada dia 20 desse mês, após cair enquanto pilotava uma moto pela estrada Renascer, ainda são apuradas as verdadeiras causas do acidente.

Segundo a polícia, Ademar foi socorrido e levado ao hospital de Ponta Porã, devido à idade, apresentou complicações e teve que ser transferido à Dourados, para o Hospital da Vida.

Ontem, por volta das 16h50, os médicos do Hospital da Vida emitiram laudo de óbito da vítima. Caso foi registrado no 1° Distrito Policial.