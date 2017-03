Fatalidade Idoso fica grudado em vara de energia e morre eletrocutado

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Antônio Luiz da Silva (61), morreu nesta quarta-feira (29), depois de tentar religar a energia em sua residência, na cidade de Paranaíba distante 407 quilômetros de Campo Grande.

O homem decidiu religar a transmissão, depois de uma queda de energia no sítio onde o idoso morava com sua esposa, ele teria ido verificar o que tinha acontecido. Momento em que colocou uma escada junto ao poste e com um bastão tentou religar a energia.

Momento em que acabou levando uma descarga elétrica. A esposa da vítima disse que ouviu gritos e o marido ficou pendurado no poste, sendo retirado pelo Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado como morte a esclarecer.